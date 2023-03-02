Войска РФ начали зачистку украинской ДРГ в Любечанах Брянской области

2023-03-02 14:01

Российские солдаты ведут бои с украинскими диверсантами в Брянской области.

В Брянской области российские солдаты и бойцы силовых ведомств ведут бои с подразделениями диверсантов ВСУ, проникших в регион. ;

Как сообщают российские средства массовой информации, военнослужащие российской армии начали проводить зачистку в населенном пункте Любечаны.

"По нашей информации, сейчас в Любечанах идёт войсковая зачистка. Бойцы ВС РФ и ФСБ обходят посёлок и ищут укрывавшихся украинских диверсантов", - пишет Mash.

Опубликовано: Николай Скира