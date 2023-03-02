Омаров не перестает восхищаться своей новой возлюбленной, замечая, что она гораздо лучше Бородиной

Экс-супруг известной ведущей ТВ Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров не перестает расхваливать свою новую пассию Валерию перед подписчиками.

42-летний Курбан Омаров после развода с Ксенией Бородиной встречается с молодой девушкой Валерией, которой постоянно восхищается.

Бизнесмен признавался, что сначала боялся показывать свою 20-летнюю избранницу подписчикам, боясь критики от поклонников ведущей "Дома-2".

В последнее время Омаров часто выкладывает снимки с новой пассией в соцсетях, сопровождая посты похвалами в адрес Валерии по тому или иному поводу.