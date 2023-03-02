Преданная собака много дней ждала хозяина у входа в больницу
В Лиме (Перу) преданная собака уже несколько дней сидит у входа в больницу. Животное ждет, когда оттуда выйдет его хозяин, которого госпитализировали с коронавирусом.
Пес просидел у входа в больницу два дня. Только после этого сотрудники медучреждения начали ухаживать за собакой. Так у питомца появилась еда и кров.
Собака до сих пор ждет, когда ее хозяин будет выписан из больницы. Персонал клиники призвал всех неравнодушных помочь ухаживать за преданным животным.
По последним данным, в Перу за все время зарегистрированы 316 448 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 207 802 человека, умерли 11 314 пациентов.
Опубликовано: Владимир Беть
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Антон Райт
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