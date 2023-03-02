Преданная собака много дней ждала хозяина у входа в больницу

В Лиме (Перу) преданная собака уже несколько дней сидит у входа в больницу. Животное ждет, когда оттуда выйдет его хозяин, которого госпитализировали с коронавирусом.

Пес просидел у входа в больницу два дня. Только после этого сотрудники медучреждения начали ухаживать за собакой. Так у питомца появилась еда и кров.

Собака до сих пор ждет, когда ее хозяин будет выписан из больницы. Персонал клиники призвал всех неравнодушных помочь ухаживать за преданным животным.

По последним данным, в Перу за все время зарегистрированы 316 448 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 207 802 человека, умерли 11 314 пациентов.