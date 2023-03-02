Неприятности которые могут случиться при транспортировке лодки на лафете

С нами тоже могут произойти разные неприятности. И это не только разного рода перевороты или вмятины, но и поломки технического характера.

Может показаться, что белый пикап везет на крыше лодку, а на прицепе черный внедорожник, но последнего тут быть вообще не должно.

Лодка находилась сзади, на прицепе, там где ей и положено быть.

Но водитель черного внедорожника видимо залип в телефоне, отправляя смс своей подружке, и не заметил, как догнал пикап с лодкой.

В итоге он "пульнул" лодку на крышу белого пикапа, а сам занял её место, чего только не происходит.