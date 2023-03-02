Неприятности которые могут случиться при транспортировке лодки на лафете
С нами тоже могут произойти разные неприятности. И это не только разного рода перевороты или вмятины, но и поломки технического характера.
Может показаться, что белый пикап везет на крыше лодку, а на прицепе черный внедорожник, но последнего тут быть вообще не должно.
Лодка находилась сзади, на прицепе, там где ей и положено быть.
Но водитель черного внедорожника видимо залип в телефоне, отправляя смс своей подружке, и не заметил, как догнал пикап с лодкой.
В итоге он "пульнул" лодку на крышу белого пикапа, а сам занял её место, чего только не происходит.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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