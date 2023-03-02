Мелоун рассказала, что на съемках сериала Голодные игры ее изнасиловал коллега
2023-03-02 14:22
Актриса Джена Мелоун рассказала, как во время съемок сериала "Голодные игры" над ней надругался коллега по проекту.
38-летняя актриса Джена Мелоун рассказала, что по завершению 2-ого сезона сериала "Голодные игры" сексуальное насилие над ней совершил коллега по проекту.
Имя насильника артистка отказалась называть, так как это не приведет ее к окончательному исцелению.
Также нежелание Мелоун называть коллегу связано с "культурой отмены".
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
-
Антон Райт
Марк Цукерберг издал распоряжение об изменении структуры Meta в рамках "года эффективности"
Facebook, старейшая и крупнейшая мета-платформа, будет реорганизована, чтобы больше походить на Instagram. Менеджерам говорят, что они ожидают понижения в должности, что ставит их в "прямую конкуренцию" с отчетами.Подробнее...
-