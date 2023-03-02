Мелоун рассказала, что на съемках сериала Голодные игры ее изнасиловал коллега

Актриса Джена Мелоун рассказала, как во время съемок сериала "Голодные игры" над ней надругался коллега по проекту.

38-летняя актриса Джена Мелоун рассказала, что по завершению 2-ого сезона сериала "Голодные игры" сексуальное насилие над ней совершил коллега по проекту.

Имя насильника артистка отказалась называть, так как это не приведет ее к окончательному исцелению.

Также нежелание Мелоун называть коллегу связано с "культурой отмены".