Пережить пандемию и отпраздновать 90-летие отца: аргентинец в одиночку пересек Атлантику

Аргентинский моряк провел 85 дней на маленькой лодке в отрытом океане, чтобы попасть на день рождения своего отца.

В марте 2020 года Хуан Мануэль Бальестеро из-за пандемии застрял в Португалии, которая закрыла государственные границы.

Отважный мореплаватель выбрал единственный открытый путь: он снарядил небольшое судно с запасами риса и консервов и пустился по водам Атлантики.

Не хотел сидеть как трус на острове [Порту-Санту], где вообще не было случаев заражения коронавирусом. Хотелось сделать все возможное, чтобы вернуться домой - цитирует отчаянного путешественника The New York Times.

Как объясняет свой поступок 47-летний Хуан: он просто хотел переждать пандемию на родине с семьей и попасть на день рождения отца, которому в мае стукнуло 90 лет.

Счастливый мореплаватель прибыл в родной порт в конце июня, сдал тест на коронавирус и, узнав, что здоров, наконец отправился домой.