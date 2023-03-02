Екатерина Андреева поразила поклонников снимком без косметики
2023-03-02 14:32
Известная ведущая новостных программ Екатерина Андреева приятно поразила подписчиков, выложив свое фото без грамма макияжа.
Ведущая новостей Екатерина Андреева отправилась на отдых в Кению.
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В своем Телеграм-канале звезда экрана выложила свой снимок в бассейне, сопроводив его информацией об опасности в лице животных в этой местности.
На фото знаменитость, которой далеко за 50, позирует без грамма косметики и выглядит очень молодо и свежо.
Подписчики Андреевой восхитились ее внешним видом.
Опубликовано: Наталья Гончарова