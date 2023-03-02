Екатерина Андреева поразила поклонников снимком без косметики

В своем Телеграм-канале звезда экрана выложила свой снимок в бассейне, сопроводив его информацией об опасности в лице животных в этой местности.

На фото знаменитость, которой далеко за 50, позирует без грамма косметики и выглядит очень молодо и свежо.

Подписчики Андреевой восхитились ее внешним видом.