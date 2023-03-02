Марк Цукерберг издал распоряжение об изменении структуры Meta в рамках "года эффективности"

Facebook, старейшая и крупнейшая мета-платформа, будет реорганизована, чтобы больше походить на Instagram. Менеджерам говорят, что они ожидают понижения в должности, что ставит их в "прямую конкуренцию" с отчетами.

Одним из главных бизнес-задач Марка Цукерберга в "год эффективности" Meta является выравнивание корпоративной структуры компании, в результате чего многие менеджеры среднего звена ожидают понижения в должности.

В прошлом месяце Цукерберг сказал, что не хочет видеть "менеджеров, управляющих менеджерами", и даже добавил, что меньшая управленческая иерархия сделает Meta более интересным местом для работы.

В соответствии с мандатом Цукерберга по сокращению компании, в ближайшее время ожидается второй раунд увольнений, о чем впервые сообщил Insider.