Марк Цукерберг и Илон Маск годами публично критиковали друг друга, но теперь Meta отражает Twitter
2023-03-02 14:49
Пара столкнулась с искусственным интеллектом, восстанием в Капитолии США и даже взрывом ракеты SpaceX, который уничтожил спутник Facebook.
С анонсом Meta Verified, нового сервиса подписки Meta на проверку для Facebook и Instagram, многие сравнивали Марка Цукерберга и Илона Маска.
Как говорит аналитик с Уолл—стрит Марк Шилски, это звучит ужасно как Twitter Blue.
Шильски добавил: "Я думаю, ясно, что Марк Цукерберг боготворит Илона Маска".
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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