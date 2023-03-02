Марк Цукерберг и Илон Маск годами публично критиковали друг друга, но теперь Meta отражает Twitter

2023-03-02 14:49

Пара столкнулась с искусственным интеллектом, восстанием в Капитолии США и даже взрывом ракеты SpaceX, который уничтожил спутник Facebook.

С анонсом Meta Verified, нового сервиса подписки Meta на проверку для Facebook и Instagram, многие сравнивали Марка Цукерберга и Илона Маска.

Как говорит аналитик с Уолл—стрит Марк Шилски, это звучит ужасно как Twitter Blue.

Шильски добавил: "Я думаю, ясно, что Марк Цукерберг боготворит Илона Маска".

Опубликовано: Антон Райт