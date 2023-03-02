Китайский миллиардер, спонсировавший фонд Трюдо, пожелал возвести статую Мао Цзэдуна в Канаде

Крупный бизнесмен и советник Коммунистической партии Китая Чжан Бинь пожелал возвести памятники легендарного руководителя и бывшего премьер-министра Канады.

Первоначально планировалось установить статую только в честь старшего Трюдо. Монумент должен был украсить площадь перед юридической школой колледжа в Монреале. Однако Чжан пожелал, чтобы рядом с бывшим канадским премьером появился и первый коммунистический лидер Китая Мао Цзэдун.

Это история не получила бы огласку в Канаде, если бы в СМИ не стала появляться информация об участии Чжана в финансировании предвыборной компании действующего премьера Джастина Трюдо и его Либеральной партии. Журналисты даже стали проводить аналогии с вмешательством российских спецслужб в выборы в США, когда победу одержал Дональд Трамп.

Соратники Трюдо поспешили опровергнуть вмешательство Китая в результаты выборов, хотя и отметили, что их противники Консерваторы занимают более жесткую позицию по вопросу самоопределения Тайваня.