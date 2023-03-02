Рейчел Долезал, изображавшая цветную женщину, разоблачена

Американская активистка в области защиты гражданских прав Рейчел Долезал попала в грандиозный скандал. Оказывается, будучи от природы белокожей, она изображала цветную женщину.

Белая женщина Рейчел Долезал, приняла ислам и изображала из себя представительницу другой расы.

Она взяла себе псевдоним Ракель Сарасвати и позиционировала себя как мусульманка, выступающая против радикалов.

Мультиэтническое происхождение обманщицы было уловкой, чтобы возглавлять комитет по вопросам справедливости и культуры сотрудничества с американскими друзьями.

Разоблачена известная в своих кругах личность была благодаря репортажу "The Intercept".