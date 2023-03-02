Гигантская статуя Мэрилин Монро в Палм-Спрингс вызывает протесты активистов, которые борются за снос монумента

Статуя Мэрилин Монро в 26 фунтов в Палм-Спринс провоцирует протесты среди элиты, борющейся за демонтаж памятника.

Уже во второй раз богачи Палм-Спрингс собираются, чтобы выразить свой протест против установленной в прошлом году огромной статуи Мэрилин-Монро скульптора Сьюарда Джонсона, которого уже нет среди живых.

Активисты призывают власти убрать монумент из их города.

Монро запечатлена в белом платье, которое было на ней в фильме "Зуд седьмого года" (1955). Подол платья приподнят как в самой известной сцене фильма. Длина статуи составляет 26 фунтов.