Умер звезда «Черной лагуны» Рику Браунинг

Актеру, чья слава началась с роли «человека с жабрами», было 93 года, на его счету десятки ролей в кино и постановок киносюжетов.

Скончался Рику Браунинг, которого зрители знают по роли человека с жабрами в фильме "Существо из Черной лагуны". Ему было 93 года.

Браунинг умер в своем доме в штате Флорида в кругу родных, сообщила The Hollywood Reporter его дочь Ким Браунинг.

У него была потрясающая карьера в киноиндустрии, он кумир прошлых и будущих поколений, - сказала она.

Уроженец Флориды также выступал как каскадер - в фильме Ричарда Флейшера “20 000 лье под водой” (1954), дублировал Джерри Льюиса в фильме "Не сдавайся кораблю" (1959) и "сыграл всех плохих парней в "Морской охоте".

Кроме того, Браунинг был режиссером ряда брутальных сцен в кинематографии. Примечательно, что актер мог задерживать дыхание в воде на четыре минуты. В том числе и поэтому его позвали на роль в "Существо из Черной лагуны" (1954) и другие фильмы.

Браунинг родился 16 февраля 1930 года в Форт-Пирсе, штат Флорида. Он учился в Университете штата Флорида и работал у Перри в качестве исполнителя на водных шоу в Уики-Вачи-Спрингс - туристической достопримечательности Флориды, а также в подводной кинохронике.

Актер, кроме того, входил в команду ВВС США по плаванию.