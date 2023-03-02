Пакратов-Черный наконец назвал свою настоящую фамилию

Оказывается, у актера, которого мы знаем как Александр Панкратов-Черный с рождения была совсем другая фамилия, которую он наконец раскрыл.

Оказывается, настоящая фамилия актера Александра Панкратова-Черного Гузев.

Мать будущего артиста звали Агриппина Токарева-Панкратова, а отца Василий Гузев.

Панкратовым он стал по той причине, что это была фамилия первого мужа матери, которому удалось избежать репрессий.

Идею взять двойную фамилию подсказала ситуация в студенческие годы, когда в группе были 2 Александра Панкратова, только один был рыжим, а другой - ... .