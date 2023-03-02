Муцениеце шокировала своим внешним видом на премьере картины Беспринципные в деревне
2023-03-02 15:50
Актриса Агата Муцениеце поразила окружающих, прибыв на премьеру картины "Беспринципные в деревне" в тапках и без макияжа.
Актриса Агата Муцениеце как и многие ее коллеги прибыла на премьерный показ фильма "Беспринципные в деревне".
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Для выхода в свет она избрала необычный наряд - черный верх, темный низ.
Что касается обуви, она предпочла меховые шлепки, из-под которых виднелись белые носки.
Интересен тот факт, что в этот вечер, знаменитость решила обойтись без косметики.
Опубликовано: Наталья Гончарова