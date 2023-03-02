Муцениеце шокировала своим внешним видом на премьере картины Беспринципные в деревне

2023-03-02 15:50

Актриса Агата Муцениеце поразила окружающих, прибыв на премьеру картины "Беспринципные в деревне" в тапках и без макияжа.

Актриса Агата Муцениеце как и многие ее коллеги прибыла на премьерный показ фильма "Беспринципные в деревне".

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    Для выхода в свет она избрала необычный наряд - черный верх, темный низ.

    Что касается обуви, она предпочла меховые шлепки, из-под которых виднелись белые носки.

    Интересен тот факт, что в этот вечер, знаменитость решила обойтись без косметики. 

Опубликовано: Наталья Гончарова