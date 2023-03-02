Испанка первой в мире пересекла Африку на электрическом мотоцикле

За 124 дня гонщица преодолела около 13 тысяч километров. Для этого ей пришлось сделать 140 остановок для подзарядки аккумулятора.

По мере того как электромобили становятся все более популярными, все чаще звучат жалобы на дальность их действия. А также - на то, какие расстояния можно проехать на одной зарядке.

Но Синье Готвальд приложила все усилия, чтобы показать, на что могут быть способны электромобили. Она в одиночку проделала путь из Испании через весь африканский континент.

Госпожа Готвальд стартовала из Барселоны на электрическом мотоцикле Cake Kalk.

Добравшись до западного побережья Африки, она проехала через такие страны, как Гвинея, Нигерия, Ангола и Намибия, и финишировала в Южной Африке. В общей сложности за 124 дня гонщица преодолела около 13 тысяч километров. Для этого ей пришлось сделать 140 остановок для подзарядки аккумулятора.

Самым сложным было найти места для зарядки, - признала Готвальд. Мне пришлось очень тщательно все планировать: порой я не знала, найду ли вообще место для зарядки.

Готвальд преодолела весь континент без технической или медицинской поддержки, и стала первой женщиной, которая пересекла Африку на электрическом мотоцикле.

У меня было несколько незначительных аварий на труднопроходимой местности на низкой скорости. Меня много роз чуть не сбивали машины: движение сумасшедшее! - добавила она.

Готвальд отправилась из Испании с двумя батарейкам, взяла два зарядных устройства. А еще - запчасти, включая контроллер, дисплей, дроссельную заслонку, цепь и предохранители. У гонщицы также был ноутбук - на случай, если мотоциклу в дороге потребуется обновление программного обеспечения.

Главной проблемой, с которой она столкнулась в своем марафоне, было повреждение предохранительной коробки в песках пустыни. В остальном были просто эмоции от длительного стояния на границах и бешеного движения на трассах, порой без правил.