На Луне готовятся ввести отдельный часовой пояс

Сколько сейчас времени на Луне? При большом количестве планируемых космических полетов этот вопрос вовсе не лишен оснований.

Чтобы нам не приходилось ломать голову над тем, какой часовой пояс Земли использовать для определения времени на Луне, Европейское космическое агентство призывает ввести там отдельный часовой пояс.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), космические организации по всему миру уже некоторое время задаются вопросом, как лучше всего определять время на Луне. Результатом дискуссий на эту тему является идея введения лунного часового пояса.

Такой постулат появился во время встречи представителей космических агентств, которая состоялась в конце 2022 года в Нидерландах. Его участники сошлись во мнении, что необходимо срочно установить единое лунное время отсчета, но обязывающих решений принято не было.

До сих пор время лунной миссии измеряется как в стране происхождения космического корабля. Однако этот метод может быть неточным, а также приводит к рассинхронизации времени на разных кораблях.

Эксперты ЕКА считают, что всемирно признанный лунный часовой пояс упростит общение и навигацию для всех. Тем более, что все больше стран и даже частных компаний готовятся к отправке миссий на Луну.

Агентства планируют установить на Луне глобальную навигационную спутниковую систему примерно с 2030 года. Она будет работать так же, как GPS на Земле, используя спутники с атомными часами для расчета местоположения.