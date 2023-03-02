Анабель Моралес: Если тебе придется выбирать между мной и ребенком, спаси меня

Пользователь TikTok Анабель Моралес поделилась видео, в котором просит мужа спасти себя, а не ребенка, если в родах что-то пойдет не так.

Пользователь TikTok Анабель Моралес недавно поделилась видео, в котором просит, чтобы муж спас ее, а не их ребенка, если во время родов возникнут осложнения.

В ролике, выложенном в TikTok, который имеет более 6 миллионов просмотров, она заявляет, что не хочет, чтобы ее нынешний сын рос без мамы.

И она не хочет, чтобы ее мужу приходилось воспитывать двух детей, одновременно скорбя о ее смерти.

Сразу же в комментариях появились люди, разделяющие важность этого заявления.

Многие пользователи сказали, что они не смогли бы жить — а тем более воспитывать другого человека — без своей жены.

Некоторые говорили, что если мужчина выбирает в этой ситуации ребенка, а не свою жену, то это не тот человек, с которым стоит продолжать отношения.

Мамы, у которых уже есть дети, пытались помочь людям осознать, как тяжело было бы их нынешним детям расти без мамы.

Комментарии действительно заставили некоторых людей по-другому взглянуть на ситуацию.

Анабель не считает, что врачи должны обсуждать смерть во время беременности с людьми, которые не подвергаются высокому риску, чтобы избежать нагнетания страха.

Однако она считает, что потенциальные родители должны говорить об этом.

Лучше обсудить заранее, чтобы потом, если это когда-нибудь случится, ты знал, что делать.

Очень правильное решение - провести этот разговор со своим партнером, если вы когда-нибудь планируете рожать детей, как и в любой другой чрезвычайной ситуации.

Мэри Джейн Минкин, доктор медицинских наук, профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Йельской медицинской школы сказала, что, к счастью, такая ситуация встречается очень редко.

Например, когда в марте 2020 года в Йеле произошел первый случай тяжелого COVID у беременной.

У женщины был тяжелый токсикоз при преэклампсии (высокое кровяное давление во время беременности, которое может привести к повреждению органов) в результате COVID.

По сути, она должна была умереть.

Медицинская бригада и мать решили прервать беременность, чтобы спасти жизнь женщины.

Тем не менее, смерть женщины в родах более реальна в государствах, которые отменили репродуктивные права.

Фактически, уровень материнской смертности в США в настоящее время более чем в три раза выше, чем в большинстве других стран с высоким уровнем дохода.