Анабель Моралес: Если тебе придется выбирать между мной и ребенком, спаси меня
Пользователь TikTok Анабель Моралес поделилась видео, в котором просит мужа спасти себя, а не ребенка, если в родах что-то пойдет не так.
Пользователь TikTok Анабель Моралес недавно поделилась видео, в котором просит, чтобы муж спас ее, а не их ребенка, если во время родов возникнут осложнения.
В ролике, выложенном в TikTok, который имеет более 6 миллионов просмотров, она заявляет, что не хочет, чтобы ее нынешний сын рос без мамы.
И она не хочет, чтобы ее мужу приходилось воспитывать двух детей, одновременно скорбя о ее смерти.
Сразу же в комментариях появились люди, разделяющие важность этого заявления.
Многие пользователи сказали, что они не смогли бы жить — а тем более воспитывать другого человека — без своей жены.
Некоторые говорили, что если мужчина выбирает в этой ситуации ребенка, а не свою жену, то это не тот человек, с которым стоит продолжать отношения.
Мамы, у которых уже есть дети, пытались помочь людям осознать, как тяжело было бы их нынешним детям расти без мамы.
Комментарии действительно заставили некоторых людей по-другому взглянуть на ситуацию.
Анабель не считает, что врачи должны обсуждать смерть во время беременности с людьми, которые не подвергаются высокому риску, чтобы избежать нагнетания страха.
Однако она считает, что потенциальные родители должны говорить об этом.
Лучше обсудить заранее, чтобы потом, если это когда-нибудь случится, ты знал, что делать.
Очень правильное решение - провести этот разговор со своим партнером, если вы когда-нибудь планируете рожать детей, как и в любой другой чрезвычайной ситуации.
Мэри Джейн Минкин, доктор медицинских наук, профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Йельской медицинской школы сказала, что, к счастью, такая ситуация встречается очень редко.
Например, когда в марте 2020 года в Йеле произошел первый случай тяжелого COVID у беременной.
У женщины был тяжелый токсикоз при преэклампсии (высокое кровяное давление во время беременности, которое может привести к повреждению органов) в результате COVID.
По сути, она должна была умереть.
Медицинская бригада и мать решили прервать беременность, чтобы спасти жизнь женщины.
Тем не менее, смерть женщины в родах более реальна в государствах, которые отменили репродуктивные права.
Фактически, уровень материнской смертности в США в настоящее время более чем в три раза выше, чем в большинстве других стран с высоким уровнем дохода.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Николай Скира
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