Чеботина высказалась о дате бракосочетания с ЮрКиссом
2023-03-02 16:01
Певица Люся Чеботина призвала всех любопытных спросить о том, когда состоится ее свадьба с коллегой ЮрКиссом, у ее возлюбленного.
Исполнительница Люся Чеботина с вопросом о том, когда намечается ее свадьба с коллегой ЮрКиссом, призвала обращаться к ее избраннику.
Сначала артисты были просто друзьями и коллегами.
Сотрудничество, начавшееся в 2019 году, переросло в романтические отношения между знаменитостями.
Опубликовано: Наталья Гончарова