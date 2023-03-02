Чеботина высказалась о дате бракосочетания с ЮрКиссом

Певица Люся Чеботина призвала всех любопытных спросить о том, когда состоится ее свадьба с коллегой ЮрКиссом, у ее возлюбленного.

Исполнительница Люся Чеботина с вопросом о том, когда намечается ее свадьба с коллегой ЮрКиссом, призвала обращаться к ее избраннику.

Сначала артисты были просто друзьями и коллегами.

Сотрудничество, начавшееся в 2019 году, переросло в романтические отношения между знаменитостями.