Киркоров поблагодарил своих хейтеров за бесплатный пиар

Филипп Киркоров обратился со словами благодарности к своим хейтерам, заявив, что, ругая артиста, они хотят почувствовать свою значимость.

Филипп Киркоров признался, что благодарен своим недоброжелателям, которые критикуя его, желают искупаться в лучах популярности знаменитости.

Артист убежден, что говорить должны, хорошо ли, плохо ли, значения не имеет. Говорят, значит равнодушия нет,

"Кипиш" вокруг своей личности, Киркоров воспринимает как бесплатный пиар.