Захарова: на встрече G20 Лавров и Блинкен пообщались «на ходу»
2023-03-02 16:19
Мария Захарова высказалась о встрече Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном на полях заседания СМИД G20.
2 марта представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидер российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провёл короткую беседу с американским госсекретарём Энтони Блинкеном по настоятельной просьбе последнего. По словам Захаровой, фактических переговоров между Лавровым и Блинкеном не было.
Примечательно, что весной 2023 года состоялась первая встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова с начала российской спецоперации в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей