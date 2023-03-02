Захарова: на встрече G20 Лавров и Блинкен пообщались «на ходу»

Мария Захарова высказалась о встрече Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном на полях заседания СМИД G20.

2 марта представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидер российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провёл короткую беседу с американским госсекретарём Энтони Блинкеном по настоятельной просьбе последнего. По словам Захаровой, фактических переговоров между Лавровым и Блинкеном не было.

Примечательно, что весной 2023 года состоялась первая встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова с начала российской спецоперации в Украине.