Associated Press: встреча Блинкена и Лаврова на G20 длилась менее 10 минут

Издание Associated Press раскрыло подробности встречи Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном.

В четверг журналисты американского издания Associated Press уведомили, что 2 марта в Дели состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном, который сам попросил российского коллегу о переговорах. По данным AP, встреча Блинкена и Лаврова длилась менее десяти минут.

В СМИ отметили, что во время беседы Энтони Блинкен заверил Сергея Лаврова в намерениях США поддерживать Украину столько, сколько потребуется.