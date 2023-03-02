Associated Press: встреча Блинкена и Лаврова на G20 длилась менее 10 минут
2023-03-02 16:23
Издание Associated Press раскрыло подробности встречи Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном.
В четверг журналисты американского издания Associated Press уведомили, что 2 марта в Дели состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном, который сам попросил российского коллегу о переговорах. По данным AP, встреча Блинкена и Лаврова длилась менее десяти минут.
В СМИ отметили, что во время беседы Энтони Блинкен заверил Сергея Лаврова в намерениях США поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Опубликовано: Ткачёв Андрей