Концертный директор Киркорова назвал безбожеством желание активистов отменить концерт артиста в Новосибирске

Концертный директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко заявил, что артист является человеком верующим, посещающим храм. Желание же активистов отменить выступление артиста он назвал "безбожеством".

Концертный директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко высказался по поводу заявлений активистов, желающих отмены выступления исполнителя в Новосибирске.

Сотрудник певца заявил, что по той причине, что исполнитель - человек верующий, "безбожеством" является поведение людей, которые не понимают творчество и видят то, что хотят.

Речь идет о концерте, который должен состоятся в городе 5 апреля.