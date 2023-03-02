Любимый автомобиль Джеймса Бонда: купе Aston Martin DB5

Было выпущено всего 65 экземпляров этого авто. Восстановленные версии продают за миллионы долларов. Автомобиль Aston Martin стал неотъемлемым атрибутом агента 007.

Автомобиль Джеймса Бонда — Aston Martin DB5 Несмотря на скромный тираж, автомобиль стал очень популярным не столько благодаря применённым техническим решениям, которых тут было достаточно много, но из-за своей внешности и, конечно же, статуса «шпионского автомобиля».

Предыстория модели довольно скучна — машина пришла на смену Aston Martin DB4, от которого получила внешность и несколько технических решений.

Совершенствованием внешнего вида занималась итальянская компания Carrozzeria Touring Superleggera. Именно благодаря этим специалистам автомобиль приобрёл длинный капот, стремительные черты и округлые формы.

Стоит отметить, что наименование модели «DB» соответствует инициалам — Дэвид Браун.

Это означает, что за созданием таких машин следил сам владелец Aston Martin. Aston Martin DB5 имел классическую по тем временам переднемоторную компоновку с задним приводом.

Автомобиль позиционировался как четырёхместное купе, однако места для пассажиров второго ряда в машине практически не было. Купе имело массу в полторы тонны и 3,7-литровый бензиновый шестицилиндровый рядный мотор на 286 л.с. и 390 Нм крутящего момента.

В качестве коробки передач предлагалась 5-ступенчатая механика или 3-ступенчатый «автомат». Благодаря этому спорткар разгонялся с места до 100 км/ч всего за 8 секунд и имел максимальную скорость в 230 км/ч.

Таких машин было выпущено 65 экземпляров, из которых 12 единиц — в кузове кабриолет.