ВMFTV: Франция может передать Украине истребители Mirage

Телеканал ВMFTV сообщил о возможной передаче французских истребителей украинским войскам.

Журналисты издания BMFTV утверждают, что глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню публично заявил о возможности передачи отечественных истребителей "Мираж" в распоряжение вооружённых сил Украины. По словам Лекорню, речь идёт о двенадцати истребителях, которые были списаны прошлым летом.

Также телеканал BMFTV отметил, что в случае передачи французских истребителей Киеву лётчиков из числа ВСУ будут обучать на территории Польши.