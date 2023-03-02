ВMFTV: Франция может передать Украине истребители Mirage
2023-03-02 16:31
Телеканал ВMFTV сообщил о возможной передаче французских истребителей украинским войскам.
Журналисты издания BMFTV утверждают, что глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню публично заявил о возможности передачи отечественных истребителей "Мираж" в распоряжение вооружённых сил Украины. По словам Лекорню, речь идёт о двенадцати истребителях, которые были списаны прошлым летом.
Также телеканал BMFTV отметил, что в случае передачи французских истребителей Киеву лётчиков из числа ВСУ будут обучать на территории Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей