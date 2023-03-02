Больше половины российских водителей постоянно отвлекаются за рулем

Риск возникновения аварийных ситуаций вырастает в 4 раза из-за разговоров по телефону за рулем и в 20 раз из-за сообщений в переписке.

Большинство россиян отвлекаются от управления автомобилем Почти 50% автовладельцев в России отвлекаются от дороги во время управления автомобилем, причем с уверенностью, что контролируют ситуацию.

По данным статистики, порядка 59% водителей отвлекаются на общение с пассажирами, еще 45% заняты поиском нужной радиостанции, а 19% - разговаривают по телефону или пишут сообщения.

При этом 70% из них считают, что в полной мере контролируют ситуацию на дороге.

Только 2/3 автомобилистов согласились с тем, что разговоры по телефону могут быть опасны, около 25% признали таковым общение с пассажирами.

Треть считают, что беспроводная гарнитура позволяет решить все проблемы с разговорами по телефону.

Как отмечают специалисты ВОЗ, риск возникновения аварийных ситуаций вырастает в 4 раза из-за разговоров по телефону за рулем, вне зависимости от использования hands free. А сообщения в телефоне в 20 раз увеличивают этот риск.