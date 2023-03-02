Генерал Болдырев исключил мобилизацию в России после ЧП в Брянской области

Российский генерал Владимир Болдырев заверил, что в стране не будет объявлена мобилизация из-за инцидента в Брянской области 2 марта.

Вечером четверга бывший главнокомандующий сухопутными войсками вооружённых сил России генерал Владимир Болдырев публично заявил, что после теракта в Брянской области Владимир Путин не станет объявлять воинскую мобилизацию в стране или проводить мероприятия схожего рода.

Утром 2 марта в два села Брянской области на границе с Украиной зашли от 45 до 50 бойцов ВСУ, которые взяли в заложники шесть человек и убили мирного жителя.