Этот парень ехал на велосипеде 48 дней, чтобы вернутся к своей семье, когда авиарейсы были отменены
20-летний студент греческого колледжа застрял в Шотландии, где он учился, и не мог вернуться в Афины, когда рейсы были закрыты из-за пандемии.
Парень учится в колледже Шотландии. В марте в связи с распространением коронавируса большинство его друзей уехали по домам.
Но он задержался, чтобы убедиться, что не пропустит ни одного урока. Он забронировал три рейса на самолет - но все были отменены.
Так он застрял на карантине в Шотландии. Так ему в голову пришла идея поехать домой на велосипеде. Вскоре он начал закупать необходимое ему оборудование.
Он купил велосипед, рассказал своим друзьям и родителям. Они согласились, говорит он, главным образом потому, что «они думали, что это просто идея, от которой я в конце концов откажусь».
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Его отец предложил для поездки одно условие: они создали приложение, которое позволяло бы его семье постоянно отслеживать его и знать, где он находится.
10 мая 2020 года, вооружившись консервированными сардинами, арахисовым маслом и хлебом, спальным мешком, палаткой и снаряжением для своего велосипеда, он начал свое путешествие. На протяжении всей поездки он разбил лагерь в полях и лесах.
27 июня, спустя почти 50 дней с тех пор, как он впервые отправился в путь, он вернулся домой, где его семья вместе с десятками друзей - а также совершенно незнакомыми людьми, которые отслеживали его продвижение
Опубликовано: Екатерина Ганжур