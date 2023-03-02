Этот парень ехал на велосипеде 48 дней, чтобы вернутся к своей семье, когда авиарейсы были отменены

20-летний студент греческого колледжа застрял в Шотландии, где он учился, и не мог вернуться в Афины, когда рейсы были закрыты из-за пандемии.

Парень учится в колледже Шотландии. В марте в связи с распространением коронавируса большинство его друзей уехали по домам.

Но он задержался, чтобы убедиться, что не пропустит ни одного урока. Он забронировал три рейса на самолет - но все были отменены.

Так он застрял на карантине в Шотландии. Так ему в голову пришла идея поехать домой на велосипеде. Вскоре он начал закупать необходимое ему оборудование.

Он купил велосипед, рассказал своим друзьям и родителям. Они согласились, говорит он, главным образом потому, что «они думали, что это просто идея, от которой я в конце концов откажусь».