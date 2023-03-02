Лукашенко и Си Цзиньпин подписали пакет из 16 документов

Лидеры Беларуси и Китая Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали в Пекине пакет из 16 документов, сообщает БелТА..

Как считает американский аналитический центр Institute for War Studies (IWS), соглашение с Пекином может усилить китайское влияние в Беларуси, и "это поможет снизить зависимость от России". Однако, по мнению аналитического центра, этот шаг может лишь отсрочить ситуацию с полным экономическим контролем России над Беларусью.

Китай отверг все обвинения в этом вопросе.

"Мы не приемлем, когда США указывают пальцем на китайско-российские отношения, не говоря уже о принуждении и давлении", — заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Китайские компании также обвиняют в поставках в Россию технологий двойного назначения — товаров, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, таких как дроны и чипы.

По мере того как конфликт на Украине затягивается, Пекин все чаще призывает к его прекращению, опровергая при этом заявления США о том, что Китай намерен поставлять России оружие.

На прошлой неделе власти в Пекине обнародовали документ из 12 пунктов, призывающий к всеобъемлющему прекращению огня в Украине.

Си Цзиньпин заявил после встречи с Лукашенко, что Китай хочет укрепить доверие и сотрудничество с Беларусью "учитывая нестабильность и потрясения международной обстановки".

В свою очередь Лукашенко утверждал, что переговоры проходили "в очень сложное время» и были необходимы для предотвращения "неконтролируемого сползания в мировое противостояние, в котором не будет победителей".