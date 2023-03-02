«РЕН ТВ»: телеведущая Вербицкая попала в ДТП с участием КамАЗа в Москве
2023-03-02 16:46
Российская телеведущая Лариса Вербицкая стала участницей дорожно-транспортного происшествия.
Журналисты телеканала "РЕН ТВ" уведомляют, что 2 марта на Профсоюзной улице Москвы произошло ДТП, в которое попала популярная российская телеведущая Лариса Вербицкая. Известно, что машина зарубежного производства, принадлежащая Вербицкой, столкнулась с КамАЗом.
По данным "РЕН ТВ", девушку незамедлительно осмотрели прибывшие на место происшествия медики, после чего она отказалась от госпитализации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей