На Волочкову подали в суд из-за неуплаты счетов за коммунальные услуги

Балерина Анастасия Волочкова является постоянным неплательщиком по коммунальным услугам. Долг знаменитости составляет уже 400 000 российских рублей. Вопрос будет решаться через суд.

Вопросы по оплате счетов ЖКХ у артистки балета Анастасии Волочковой возникают с завидным постоянством.

ТСЖ (товарищество собственников жилья) Питера подало на звезду сцены в суд. Задолженность по коммунальным услугам составляет уже 400 000 российских рублей.

Первое разбирательство по делу состоится 28 марта.

Примечательно, что в суд по этому вопросу на Волочкову подают уже не в первый раз.