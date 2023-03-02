На Волочкову подали в суд из-за неуплаты счетов за коммунальные услуги
2023-03-02 16:49
Балерина Анастасия Волочкова является постоянным неплательщиком по коммунальным услугам. Долг знаменитости составляет уже 400 000 российских рублей. Вопрос будет решаться через суд.
Вопросы по оплате счетов ЖКХ у артистки балета Анастасии Волочковой возникают с завидным постоянством.
ТСЖ (товарищество собственников жилья) Питера подало на звезду сцены в суд. Задолженность по коммунальным услугам составляет уже 400 000 российских рублей.
Первое разбирательство по делу состоится 28 марта.
Примечательно, что в суд по этому вопросу на Волочкову подают уже не в первый раз.
Опубликовано: Наталья Гончарова