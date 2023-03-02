МО РФ: ВКС России сбили два самолёта и вертолёт ВСУ над Херсоном и ДНР

В Минобороны России рассказали об уничтожении украинской военной техники в небе над новыми российскими регионами.

Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков уведомляет, то за сутки ведения СВО российские военно-космические силы смогли сбить украинский истребитель Су-24 в небе над Михайловкой в Донецкой Народной республике. Также на территории Кураховки в ДНР был сбит вертолёт Ми-8 вооружённых сил Украины, сообщил Конашенков.

Кроме того, Игорь Конашенков утверждает, что ВКС России за минувший день смогли сбить украинский истребитель Су-25 в воздушном пространстве Херсонской области.