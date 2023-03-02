Кравцов: ВСУ не обстреливали школьный автобус в Брянской области

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов опроверг слухи об обстреле российского школьного автобуса в Брянской области.

2 марта министр просвещения России Сергей Кравцов публично заявил, что во время атаки диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил Украины на два села в Брянской области школьный автобус с детьми обстрелян не был. По словам Кравцова, ВСУ обстреляли гражданскую машину "Нива", убив водителя и ранив 11-летнюю девочку.

Также Сергей Кравцов подчеркнул, что сведения об обстреле школьного автобуса в Брянской области распространялись украинскими СМИ с целью посеять панику.