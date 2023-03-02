Россиянин, убегающий от призыва, провел почти пять месяцев, застряв в аэропорту Южной Кореи

Мужчина прилетел в Южную Корею, чтобы избежать обязательного призыва, но не смог покинуть терминал аэропорта.

Он был одним из пяти россиян, которые обратились за статусом беженца по прибытии в Южную Корею, но их заявления были отклонены.

Вместо того, чтобы вернуться в Россию, они остались в аэропорту и отстаивали свое дело.

Их затруднительное положение напоминает фильм 2004 года "Терминал", в котором персонаж Тома Хэнкса застрял в аэропорту Кеннеди на девять месяцев.