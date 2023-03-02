Россиянин, убегающий от призыва, провел почти пять месяцев, застряв в аэропорту Южной Кореи
2023-03-02 17:07
Мужчина прилетел в Южную Корею, чтобы избежать обязательного призыва, но не смог покинуть терминал аэропорта.
Он был одним из пяти россиян, которые обратились за статусом беженца по прибытии в Южную Корею, но их заявления были отклонены.
Вместо того, чтобы вернуться в Россию, они остались в аэропорту и отстаивали свое дело.
Их затруднительное положение напоминает фильм 2004 года "Терминал", в котором персонаж Тома Хэнкса застрял в аэропорту Кеннеди на девять месяцев.
Опубликовано: Антон Райт
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