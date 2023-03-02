В Дели Лавров поговорил с Блинкеном на тему Украины

На полях конференции министров иностранных дел стран G20 в Дели госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг кратко пообщался, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Reuters.

Это была первая встреча двух дипломатов с начала российской СВО в Украине в феврале 2022 года.

Как заявил неназванный представитель Госдепартамента США, во время встречи Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину.



Госсекретарь США также заявил, что Россия должна соблюдать условия нового Договора о СНВ по контролю над стратегическими ядерными вооружениями. Россия ранее приостановила свое участие в этом договоре.

Третьим поднятым вопросом было требование, чтобы Россия освободила Пола Уилана, бывшего морского пехотинца США, который был приговорен к 16 годам тюрьмы за шпионаж, сообщает Reuters.

"Мы надеемся, что россияне изменят свое мнение и будут готовы участвовать в дипломатическом процессе, который может привести к справедливому и прочному миру, но я бы не сказал, что исходя из этой встречи мы можем ожидать изменения ситуации в ближайшее время", — пояснил представитель ведомства.

Ранее на встрече министров G20 в четверг Блинкен повторил свой призыв к России уйти из Украины и обвинил Москву в подрыве международного мира и стабильности.

Лавров сообщил журналистам, что совместного заявления после встречи G20 не будет из-за разногласий во взглядах на конфликт в Украине. Он также обвинил страны Запада в том, что они провоцируют конфликт и разжигают его, вооружая Киев.