100 лет назад водителям было непросто: сложности с первыми автомобилями
На подъёмах пассажиры и шофёр выскакивали из машины, и подталкивали её в гору, т.к. не было топливных насосов, и бензин поступал в цилиндры самотёком.
Садясь сегодня в своё роскошное авто, мы и представления не имеем о тех сложностях, которые были у первых владельцах авто.
Заправка:
Это сегодня мы просто заедем на автозаправку, и нам даже заправят.
Перед началом поездки он ставил автомобиль горизонтально, через шланг наполнял бак горючим, т.к. из-за утечек бензин на ночь сливали.
Запуск мотора:
После закачки бензина подсоединяли вилку провода зажигания, открывали кран для топлива, крутили ручку стартёра. Когда один первых автомобилистов Самары К.П.
Головкин получил своё авто в 1905 г., и его сняли с платформы, несмотря на свои старания и присланного ему в помощь владельцем Жигулёвского пивзавода А.Ф. фон-Вакано механика Х.Ф. Ильясова, мотор в 10 л.с. не заводился.
Он предложил четверть (3,075 л) водки тому, у кого получится завести двигатель.
2 дюжих грузчика после долгих попыток справились, и авто с пассажирами поехал по Самаре.
На подъёмах пассажиры и шофёр выскакивали из машины, и подталкивали её в гору, т.к. не было топливных насосов, и бензин поступал в цилиндры самотёком.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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