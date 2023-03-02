ФСБ: после ухода ДРГ Украины из Брянской области идёт разминирование
В ФСБ представили новый пресс-релиз по поводу чрезвычайного происшествия в Брянской области с проникновением украинских диверсантов.
2 марта центр Федеральной службы безопасности России по связям с общественностью уведомил, что российские правоохранители полностью контролируют ситуацию в Климовском районе Брянской области, куда утром четверга вторглась диверсионно-разведывательная группа армии Украины.
По данным ФСБ, уйдя с территории России, украинская ДРГ оставила множество взрывных устройств, которые сейчас разминируют российские сапёры. Также в ведомстве отметили, что в результате инцидента погиб один мирный житель и был ранен 11-летний ребёнок.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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