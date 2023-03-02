Премьер-министр Италии Мелони поддержала традиционную семейную модель

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в интервью еженедельнику Grazia поддержала традиционную семейную модель.

"Дети имеют право на одну маму и одного папу", - отметила она.

Премьер-министр Италии в интервью еженедельнику Grazia напомнил, что сегодня есть требования, чтобы человека можно было считать женщиной или мужчиной по его волеизъявлению, независимо от его естественного пола, без хирургического, фармакологического вмешательства и административных разбирательств.

Глава итальянского правительства также поддержала традиционную семейную модель и рассказала о собственном опыте.

"Мне повезло, что у меня есть мать и семья, которые позаботились о том, чтобы я ни в чем не нуждалась, но я не могу сказать, что отсутствие моего отца не сильно повлияло на мою жизнь. Я понял это в полной мере, когда он умер. Я осознала глубокую боль, которую вызвало во мне его отсутствие. Я не знаю никого, кто отказался бы от одного из своих родителей или решил бы, чтобы его воспитывали только отец или мать. Дети имеют право на максимум: одну маму и одного папу", — сказала Мелони.