Кубилюс: Украина может получить членство в Евросоюзе в 2029 году
Евродепутат Андрюс Кубилюс рассказал о вероятных сроках вступления Украины в ЕС.
В четверг вечером депутат Европарламента Андрюс Кубилюс публично заявил, что уже в 2029 году Украина может стать полноправным членом Европейского Союза в случае, если администрация Киева выполнит все взятые на себя обязательства, среди которых фигурирует борьба с коррупцией в стране.
Также Кубилюс подчеркнул, что полномасштабные переговоры о вступлении украинского государства в европейское содружество должны стартовать в 2023 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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