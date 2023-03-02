Кубилюс: Украина может получить членство в Евросоюзе в 2029 году

Евродепутат Андрюс Кубилюс рассказал о вероятных сроках вступления Украины в ЕС.

В четверг вечером депутат Европарламента Андрюс Кубилюс публично заявил, что уже в 2029 году Украина может стать полноправным членом Европейского Союза в случае, если администрация Киева выполнит все взятые на себя обязательства, среди которых фигурирует борьба с коррупцией в стране.

Также Кубилюс подчеркнул, что полномасштабные переговоры о вступлении украинского государства в европейское содружество должны стартовать в 2023 году.