Как правильно удалить птичий помет с кузова автомобиля

Птичий помет имеет очень агрессивный химический состав и способен легко разъедать лакокрасочное покрытие автомобиля. Кроме того, он содержит песок и мелкие семена, которые царапают поверхность.

Удалять птичий помет с поверхности автомобиля нужно как можно скорее, чтобы кислота не успела глубоко проникнуть в лакокрасочное покрытие, что особенно быстро происходит на солнце.

Итак, чтобы удалить отходы жизнедеятельности птиц, нам понадобится вода, сжатый воздух, спрей-воск и полотенце из микрофибры. Прежде всего обильно полейте испачканный участок кузова водой из шланга, а затем по возможности обработайте эту область сжатым воздухом.

Таким образом можно удалить хотя бы некоторую часть песка, мелких камней и семян, не прибегая к трению поверхности полотенцем, чтобы не поцарапать краску.

После этого нанесите на помёт спрей-воск. Он нужен в качестве смазки, которая не позволит нанести на поверхность царапины. Позвольте жидкости свободно стекать вниз, после чего нанесите немного спрея на чистое полотенце из микрофибры и положите его на помет.

Аккуратно прижав полотенце рукой, полейте его водой из бутылки и промокните. Это поможет ткани впитать остатки помета. Теперь полотенце можно поднять и полюбоваться на чистую поверхность.

Промойте кузов чистой водой и не забудьте нанести на лакокрасочное покрытие воск для защиты кузова.