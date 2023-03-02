ФСБ нашла множество взрывных устройств на месте ЧП в Брянской области

Сотрудники ФСБ обнаружили много взрывных устройств различного типа в сёлах Брянской области, ранее ставшими объектами вторжения ДРГ Украины.

Пресс-релиз Федеральной службы безопасности РФ от 02.03.23 гласит, что после диверсионно-разведывательной группы Украины из двух сёл Климовского района Брянской области на месте происшествия работают российские правоохранители, полностью контролирующие ситуацию.

В ФСБ отметили, что выйдя с территории Брянской области, украинские диверсанты оставили в сёлах региона большое количество взрывных устройств, разминированием которых сейчас занимаются отечественные специалисты.

В ведомстве также сообщили, что в результате захода украинской ДРГ в Брянскую область была ранена одиннадцатилетняя девочка, а также застрелен мужчина.