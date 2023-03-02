Премьер-министр Молдовы: Организаторам протестов в Кишиневе платит Кремль

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью румынскому телеканалу TVR заявил, что за антиправительственными протестами, регулярно организуемыми с осени в Кишиневе, стоят преступные группировки стоит Кремль.

Речан, прибывший в среду, 1 марта в Бухарест в рамках своего первого зарубежного визита после утверждения его правительства в феврале, указал, что главными организаторами протестов, парализовавших Кишинев, являются власти пророссийской партии "Шор".

"Это не настоящие демонстрации, а акции протеста, инспирированные преступными группировками, связанными с интересами Москвы", — заявил молдавский премьер.

Он добавил, что силовики его страны "держат ситуацию под контролем", как и другие госорганы, которые не позволяют дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Речан пояснил, что действия пророссийских центров в рамках гибридной войны в настоящее время представляют наибольшую угрозу независимости Молдовы и заверил, что в настоящее время военной угрозы со стороны России нет.