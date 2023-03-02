Легендарный полёт состоялся более шестидесяти лет назад
Этап запуска на орбиту живых существ был важной частью в подготовке полёта человека в космос. Собаки провели на околоземной орбите больше суток.
Важным условием при выборе собак было не только отличное здоровье, но и вес и рост. Отбирали короткошёрстных собак не тяжелее шести килограммов и не выше тридцати пяти сантиметров.
Белка и Стрелка идеально подошли под эти параметры.
Перед полётом их ожидали активные тренировки: приучали к одежде, автоматической кормушке, длительному нахождению в небольшом замкнутом пространстве.
Белка и Стрелка больше не бывали в космосе. Они дожили до глубокой старости при институте исследований.
Опубликовано: Полина Алисиевич
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Николай Скира
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