Легендарный полёт состоялся более шестидесяти лет назад

Этап запуска на орбиту живых существ был важной частью в подготовке полёта человека в космос. Собаки провели на околоземной орбите больше суток.

Важным условием при выборе собак было не только отличное здоровье, но и вес и рост. Отбирали короткошёрстных собак не тяжелее шести килограммов и не выше тридцати пяти сантиметров.

Белка и Стрелка идеально подошли под эти параметры.

Перед полётом их ожидали активные тренировки: приучали к одежде, автоматической кормушке, длительному нахождению в небольшом замкнутом пространстве.

Белка и Стрелка больше не бывали в космосе. Они дожили до глубокой старости при институте исследований.