Совершенно незнакомый человек подарил фургон семье с ребенком-инвалидом

Рик Кусак отказался даром получить фургон и отдал своему спасителю Бобу Йосту свой модифицированный Volkswagen Bettle.

В 2020 году мы примем все хорошие новости, которые сможем получить. К счастью, у нас есть хорошая история из глубин автомобильного сообщества, которая не разочарует вас. Речь идет о добром мужчине.

Все началось с того, что Рик Кусак просматривал Facebook в поисках идей. Он искал способ превратить свой автобус "Фольксваген" 1966 года выпуска в автомобиль для инвалидов-колясочников для своего девятимесячного сына Лукаса, когда наткнулся на фотографию идеального примера.

В результате Кусак отправил фотографию в группу под названием Vintage Volkswagen Club of America (VVWCA), чтобы попросить некоторые дизайнерские идеи.

Стоит отметить, что автобус не был первым выбором Кусака для доступного транспортного средства, но проблема в том, что современные фургоны для инвалидных колясок довольно дороги.

Покупка новой переоборудованной Honda Odyssey EX-L у конверсионных компаний, таких как VMI или Braunability, начинается примерно с 70 000 долларов — почти вдвое дороже фургона.

Однако вскоре после этого произошло нечто невероятное, когда владелец автобуса, фотографию которого выложил Кусак, Боб Йост, появился в комментариях и предложил подарить ему тот же самый автомобиль — бесплатно.

Рик Кусак отказался даром получить фургон и отдал своему спасителю Бобу Йосту свой модифицированный Volkswagen Bettle.