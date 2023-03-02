Гросу: парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский
2023-03-02 17:39
Игорь Гросу сообщил об утверждении законопроекта по переименованию молдавского государственного языка.
2 марта спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что предложенный партией власти "Действие и солидарность" законопроект о переименовании молдавского государственного языка в румынский был одобрен голосами пятидесяти шести присутствовавших на мероприятии депутатов.
Примечательно, что представители оппозиционных партий сразу же попытались оспорить решение парламентского большинства и заблокировали трибуны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
-
Николай Скира
Сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, рассказал о скором мегаземлетрясении в России
Сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, опубликовал прогнозы на начало марта. По словам Фрэнка Хугербитса, в ближайшее время в России может произойти "нечто значительное".Подробнее...
-