Гросу: парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский

Игорь Гросу сообщил об утверждении законопроекта по переименованию молдавского государственного языка.

2 марта спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что предложенный партией власти "Действие и солидарность" законопроект о переименовании молдавского государственного языка в румынский был одобрен голосами пятидесяти шести присутствовавших на мероприятии депутатов.

Примечательно, что представители оппозиционных партий сразу же попытались оспорить решение парламентского большинства и заблокировали трибуны.