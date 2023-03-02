Жан-Пьер: приложение TikTok угрожает нацбезопасности США

В Белом доме сообщили, что TikTok угрожает американской национальной безопасности.

Вечером 2 марта пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер пообщалась с местными журналистами, где публично заявила, что приложение китайского видеохостинга TikTok угрожает национальной безопасности Соединённых Штатов. Ранее профильный комитет Палаты Представителей в Конгрессе одобрил законопроект о запрете работы TikTok на территории США.

Примечательно, что в качестве пояснительной записки к законопроекту утверждалось, что приложение TikTok способно следить за своими пользователями, передавая разведданные спецслужбам Китая.