Жан-Пьер: приложение TikTok угрожает нацбезопасности США
В Белом доме сообщили, что TikTok угрожает американской национальной безопасности.
Вечером 2 марта пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер пообщалась с местными журналистами, где публично заявила, что приложение китайского видеохостинга TikTok угрожает национальной безопасности Соединённых Штатов. Ранее профильный комитет Палаты Представителей в Конгрессе одобрил законопроект о запрете работы TikTok на территории США.
Примечательно, что в качестве пояснительной записки к законопроекту утверждалось, что приложение TikTok способно следить за своими пользователями, передавая разведданные спецслужбам Китая.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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