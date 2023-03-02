МО Южной Кореи отказало Киеву в поставке летательных вооружений

Мужчина попал в тюрьму после того, как ударил картину Пикассо

Мужчина был заключен в тюрьму за то, что ударил кулаком картину Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов и сорвал ее со стены в галерее современного искусства Тейт в Лондоне.

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