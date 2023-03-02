МО Южной Кореи отказало Киеву в поставке летательных вооружений
Южнокорейское Минобороны не будет передавать свои летательные вооружения Украине.
2 марта издание "РИА Новости" пообщалось с высокопоставленным представителем Министерства обороны Южной Кореи, который на условиях анонимности подтвердил, что ведомство приняло решение не поставлять армии Украины собственные лательные вооружения, в том числе истребители.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский посетил британский парламент, где впервые попросил западных лидеров поставить истребители украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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