МО Южной Кореи отказало Киеву в поставке летательных вооружений

2023-03-02 17:48

Южнокорейское Минобороны не будет передавать свои летательные вооружения Украине.

2 марта издание "РИА Новости" пообщалось с высокопоставленным представителем Министерства обороны Южной Кореи, который на условиях анонимности подтвердил, что ведомство приняло решение не поставлять армии Украины собственные лательные вооружения, в том числе истребители.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский посетил британский парламент, где впервые попросил западных лидеров поставить истребители украинским войскам.

Опубликовано: Ткачёв Андрей