Аксенов: Зеленский идёт по стопам Басаева и закончит так же
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал новость о действиях украинской ДРГ в Брянской области.
2 марта глава правительства крымского полуострова Сергей Аксенов публично заявил, что Владимир Путин признал действия украинских диверсантов в сёлах Брянской области террористическим актом. По мнению Аксенова, Владимир Зеленский начал действовать как террорист Шамиль Басаев.
При этом Сергей Аксенов напомнил, что Басаев был уничтожен российскими войсками, выразив уверенность, что в будущем Зеленского ждёт аналогичная судьба.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Николай Скира
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