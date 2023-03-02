Аксенов: Зеленский идёт по стопам Басаева и закончит так же

2023-03-02 17:52

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал новость о действиях украинской ДРГ в Брянской области.

2 марта глава правительства крымского полуострова Сергей Аксенов публично заявил, что Владимир Путин признал действия украинских диверсантов в сёлах Брянской области террористическим актом. По мнению Аксенова, Владимир Зеленский начал действовать как террорист Шамиль Басаев.

При этом Сергей Аксенов напомнил, что Басаев был уничтожен российскими войсками, выразив уверенность, что в будущем Зеленского ждёт аналогичная судьба.

Опубликовано: Ткачёв Андрей