Newsweek: Рейнсалу призвал поставить Украине ядерное оружие

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу настаивает на поставках ядерного оружия Киеву.

Вечером четверга журналисты американской газеты Newsweek опубликовали фрагмент интервью с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, где он публично заявил, что считает целесообразным передачу западного ядерного оружия Украине. По мнению Рейнсалу, наличие ядерных вооружений стало бы самой крепкой гарантией безопасности украинского государства.

В то же время Урмас Рейнсалу отметил, что считает невозможным передачу ядерного оружия Киеву, поскольку государства-члены НАТО не передают такие вооружения третьим странам.