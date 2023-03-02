Блинкен заявил Лаврову, что США продолжат поддерживать Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Reuters

Короткий разговор состоялся на полях саммита G20 в Дели. Это была первая министерская встреча после начала российской специальной военной операции в Украине.

AP сообщает, что Энтони Блинкен и Сергей Лавров разговаривали около 10 минут.

По данным агентства, Блинкен заявил, что США будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. Он также сообщил, что, по мнению администрации США, Россия должна отказаться от решения о приостановке участия в договоре СНВ, который касается сокращения стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул в разговоре, что США требуют освобождения американского гражданина Пола Уилана. Военный находится в российской тюрьме с 2018 года. Власти Москвы обвинили его в шпионаже.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что это Блинкен попросил о встрече с Лавровым

Разговор в кулуарах саммита G20 стал первым контактом Блинкена и Лаврова с июля прошлого года. В то время они разговаривали по телефону, и на тему, среди прочего, освобождение баскетболистки Бриттни Гринер. Лично Блинкен и Лавров в последний раз встречались в январе 2022 года.